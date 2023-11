1 z 5

O stylu Beaty Szydło można wiele powiedzieć.

Ok, no może nie do końca, w sumie to można odnieść wrażenie, że nasza pani premier nosi tylko i wyłącznie monochromatyczne garsonki, wygodne obcasy typu kitten heels, rajstopy i nieodzowne, szeroko komentowane broszki.

Więcej: 5 niezawodnych kroków, aby przeistoczyć się z business woman w królową nocy

Ale jak w przypadku królowej Elżbiety II, ten prosty look stał się znakiem rozpoznawczym premier Szydło i poniekąd zaskarbił jej sympatię wyborców oraz pobłażliwe żarty zwolenników opozycji.

Zobacz też: Moda dla dojrzałych kobiet

Ale ostatnio Beata Szydło postawiła na stylizację, w której zerwała z utartymi przez siebie modowymi szlakami! Czy to możliwe? Zapomniała o broszce? Odpowiedź znajdziecie w naszej galerii.

Więcej: Jak wyglądać na szczuplejszą