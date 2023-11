1 z 7

Chyba nikomu nie trzeba już tłumaczyć, że jeśli we współczesnej modzie istnieje ktokolwiek, kto rzeczywiście kształtuje trendy i prezentuje coś, co jest świeże i bezprecedensowe, to jest to Demna Gvasalia.

Wczoraj wieczorem, w zadymionej hali na przedmieściach Paryża, projektant pokazał nową kolekcję domu mody Balenciaga na wiosnę/lato 18. Pierwsze wrażenie? Wow! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć 6 rzeczy, które absolutnie musicie wiedzieć o kolekcji Balenciaga wiosna/lato 18.

