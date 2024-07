3 z 8

Na zjawiskową stylizację supermodelki składała się zwiewna, militarna sukienka marki Self-Portrait (ok. 1600 zł) i kaszmirowy płaszcz Topshop Boutique (ok. 1200 zł). Całość uzupełniały efektowne dodatki: okulary typu aviator marki Ray-Ban (ok. 600 zł) i szpilki od Kurta Geigera (ok. 1000 zł). Jak łatwo wyliczyć, wartość stylizacji Gigi Hadid oscylowała w granicach 4400 zł. Sporo? Z nami podobny look stworzysz za niemal trzy razy mniej!