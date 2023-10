Co składa się na perfekcyjny look modelki? Kreacja, makijaż i oczywiście fryzura! Dlatego podczas Flesz Fashion Night 2021 przyglądaliśmy się nie tylko projektantom i ich pracom, ale również wizażystkom i fryzjerom. Dzisiaj zabieramy was na backstage, gdzie zobaczycie, jak tworzy się najmodniejsze fryzury sezonu oraz jakich kosmetyków używać, aby osiągnąć podobny efekt!

Piotr Sierpiński - fryzjer gwiazd i ambasador marki Syoss

Za stylizacje włosów modelek odpowiedzialny był Piotr Sierpiński - fryzjer gwiazd oraz ekspert marki Syoss. Jest on niezwykłym ekspertem odpowiedzialnym za setki przepięknych metamorfoz! Występuję również w programach telewizyjnych czy doradza na łamach gazet. W tym roku został oficjalnym ambasadorem Syoss i właśnie z kosmetykami tej marki pracował podczas Flesz Fashion Night 2021.

Fryzury na Flesz Fashion Night 2021

Co będzie modne na jesień 2021? Naturalność i nonszalancki look! Do lamusa odchodzą misterne upięcia czy idealne loki. Liczy się luz i zabawa. Dlatego włosy modelek podczas pokazu cechowała właśnie naturalność. Kręcone włosy zostały potraktowane tylko olejkiem Syoss, który nadał im blasku i podkreślił skręt. Jeśli modelka miała naturalnie proste włosy, właśnie takie pozostawały. Nawet bardziej spektakularne fryzury takie jak np. shaggy hair w stylu lat 70., zostały stworzone u modelki z naturalnie kręconymi włosami. Reszta to sprawne ręce fryzjera, lakier Syoss i grzebień. Oczywiście –w przypadku kilku fryzur prostownica i lokówka poszła również w ruch, jednak w duecie z termoochronnym sprayem od Syoss. Bo piękne włosy to zdrowe włosy!

Obecność kosmetyków Syoss na Flesz Fashion Night nie powinna nikogo dziwić. Marka Syoss jest gwarancją pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji z najwyższej półki. Jej eksperci są zawsze na bieżąco z trendami i stale udoskonalają receptury. Jeśli szukacie produktów, z którymi stworzycie fryzury, jak z salonu fryzjerskiego, koniecznie sięgnijcie po kosmetyki Syoss!

Dzięki marce Syoss i umiejętnościom Piotra Sierpińskiego oraz jego teamu, fryzury podczas Flesz Fashion Night 2021 zachwyciły zebranych gości i nas!

Materiał powstał z udziałem mark Syoss