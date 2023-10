Cóż to były za emocje! Adrian Krupa, Wiktoria Frankowska i RAD DUET na długo zapamiętają 2 września 2021. To właśnie wtedy odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki największa impreza modowa w Polsce, czyli Flesz Fashion Night! Jak zawsze zebrała się na niej śmietanka towarzyska – gwiazdy, uznani projektanci mody oraz dziennikarze. Dla młodych twórców, jakimi są Adrian, Wiktoria oraz Julek i Maciek z RAD DUET, taka impreza to niepowtarzalna okazja, aby zaprezentować swoją twórczość szerszemu gronu. Jak wyglądały przygotowania przed pokazem? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo!

Kulisy pokazu specjalnego batonika Duplo

Zacznijmy jednak od samego początku. Pomysł na kreacje młodych designerów nie był przypadkowy i miał wspólną inspirację - batonik Duplo! To właśnie on zainspirował projektantów, a marka Duplo umożliwiła im zaprezentowane swojej twórczości na Flesz Fashion Night. Marka od lat wspiera polski świat mody i szuka młodych talentów. Tym razem dała szansę Adrianowi, Wiktorii i RAD DUET.

AKPA

Na zdjęciu: Adrian Krupa, Marta Zawistowska (Brand Manager marki Duplo), Wiktoria Frankowska, Julek Rusin, Maciej Józwicki.

Jak przed każdym pokazem było odrobinę nerwowo, ale i też bardzo ekscytująco! Projektanci upewniali się, czy ich kreacje wyglądają perfekcyjnie i czy wszystko układa się, tak jak powinno. Dawali też ostatnie wskazówki modelkom.

AKPA

Na zdjęciu: kreacje RAD DUET

Adrian, Wiktoria i RAD DUET mieli nie tylko wsparcie marki Duplo, ale również profesjonalnych wizażystów oraz fryzjerów, którzy zadbali o look ich modelek. Makijaż był delikatny i podkreślał urodę dziewczyn, fryzury również były pochwałą naturalności i świeżości. Jedno jest pewne – modelki wyglądały olśniewająco!

AKPA

Na zdjęciu: kreacje Adriana Krupy

Jak możecie się domyślać, pokaz został okrzyknięty wielkim sukcesem! Znani projektanci z zainteresowaniem przyglądali się twórczości młodszych kolegów, a gwiazdy na bieżąco pokazywały je w swoich social mediach. Kto wie, może na kolejną imprezę wybiorą coś właśnie od Adriana, Wiktorii albo RAD DUET? Trzymamy za to kciuki!

AKPA

Na zdjęciu: kreacje Wiktorii Frankowskiej

Materiał powstał z udziałem marki Duplo