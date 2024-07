1 z 15

Backstage pokazów Flesz Fashion Night

Impreza Flesz Fashion Night szybko stała się jednym z najważniejszych wydarzeń modowych w Polsce! 200-metrowy wybieg, 35 modelek, obecność kilkudziesięciu największych polskich gwiazd, najlepsi projektanci i ich muzy... Specjalnie dla was pokazujemy, co działo się za kulisami tej wielkiej imprezy! Jak wyglądały przygotowania modelek do wyjścia na wybieg? O ich świetlisty makijaż zadbała marka Douglas. Zobaczcie film - i zajrzyjcie do galerii!