Nowa fryzura Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska zaskoczyła swoich fanów oryginalną fryzurą. Trenerka przyzwyczaiła nas do swoich długich, ciemnych włosów, które jedynie od czasu do czasu rozświetla jaśniejszymi pasmami. Tym razem gwiazda sportu postanowiła coś zmienić! Jednak nie martwcie się, Anna Lewandowska nie wróciła do platynowego blondu, który nosiła jeszcze kilka lat temu. Żona Roberta Lewandowskiego zdecydowała się na niezwykle modny warkocz z boku głowy z małym wycięciem.

Efekt? Powalający! Zobaczcie zdjęcie na następnej stronie! Wielbicielki Anny Lewandowskiej są zachwycone!

