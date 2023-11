1 z 5

Czy Anna Lewandowska jest szczęśliwą posiadaczką (lub raczej: kuratorką) największej kolekcji designerskich sukienek w Polsce? Może tak być – słynna fit instagramerka pokazała się nie tylko w przystępnych cenowo kieckach polskiej marki Sugarfree, ale również w seksownych, obcisłych modelach z kolekcji Balmain i Red Valentino, natomiast przed ołtarzem stanęła w kreacji Macieja Zienia.

Teraz jej szafa powiększyła się o kolejną designerską perełkę. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć to koronkowe cudo i dowiedzieć się o nim wszystkiego co musicie wiedzieć.

