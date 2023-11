Nie od dziś wiadomo, że Anna Lewandowska przestała wyznaczać tylko trendy żywieniowe czy treningowe, ale od dawna jest również prawdziwą trendsetterką modową. Wszystkie ubrania, które Anna Lewandowska pokaże na swoim Instagramie znikają błyskawicznie tak sklepów stacjonarnych, jak i internetowych.

Nietrudno jest naśladować styl Anny Lewandowskiej. Co prawda trenerka chętnie stawia na luksusowe marki i światowe domy mody, ale równie często możemy podziwiać ją w strojach od polskich projektantów czy tych z sieciówek. Tym razem wybrała zestaw prosto ze sklepów dostępnych dla każdego i wygląda świetnie. A to nie wszystko, bo jej stylizacja pomaga planecie!

Anna Lewandowska w sukience Reserved

Anna Lewandowska pokazała się na Instagramie w stylizacji, która wpisuje się we wszystkie trendy i to nie tylko modowe. Gwiazda miała na sobie obcisłą sukienkę za kolana w pudrowym różowym kolorze, czyli jednej z najmodniejszych barw sezonu. Do tego dobrała tenisówki w podobnym odcieniu. Zestaw prosty i bardzo efektowny!

Sukienkę Anny Lewandowskiej kupicie w Reserved za 239,99 złotych, natomiast buty w Zarze za 199 złotych. Co jednak najważniejsze - cały look trenerki pochodzi z ekologicznych kolekcji obu marek! Sukienka została uszyta bowiem z ekologicznego poliestru, który powstał w wyniku recyklingu plastikowych butelek. Podobnie jest w przypadku butów Anny Lewandowskiej z Zary - zostały stworzone ze skóry wyprawionej z wykorzystaniem zrównoważonych procesów produkcyjnych. Buty powstały w zakładach grabarskich Leather Working Group z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł i technologii zmniejszających zużycie wody.

Być może Anna Lewandowska zacznie niedługo wyznaczać nowe trendy - dbania o naszą planetę! Podoba się wam jej look?

Sukienka Anny Lewandowskiej jest dostępna w Reserved

Buty trenerki można kupić w Zarze

