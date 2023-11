1 z 5

Anna Lewandowska na spacerze z Robertem i Klarą! Polska trenerka wrzuciła na Instagram rodzinne zdjęcie, na którym naszą uwagę zwróciła przede wszystkim jej stylizacja - mom jeans (których nienawidzą mężczyźni!), zielona koszula, beżowe botki, okulary przeciwsłoneczne i torebka.

Co ile kosztuje? Sprawdziliśmy to dla was. Wszystko znajdziecie w naszej galerii.

Zobacz też: Klara będzie miała rodzeństwo?! Anna Lewandowska pokazała zdjęcie, po którym posypały się gratulacje fanów!

Więcej: Lewandowska i Rozenek w identycznej marynarce z sieciówki! Której bardziej pasuje?!