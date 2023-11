1 z 7

Kolejny hit z szafy Anny Lewandowskiej! Znana trenerka i niekwestionowana ikona w kwestii zdrowego stylu życia, coraz częściej staje się dla swoich fanek również inspiracją w doborze strojów. Ania nie kryje, że - podobnie jak większość kobiet - interesuje się modą i lubi dobrze wyglądać. Co więcej, Lewandowska perfekcyjnie łączy ubrania z sieciówek z tymi od znanych projektantów. Jej najnowszy zakup to klasyczny, płaszcz w kratę. Wyróżnia go naszywka na plecach, którą będą zachwycone fanki zespołu The Rolling Stones.

