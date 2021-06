Anna Lewandowska w hitowej sukience na lato 2021! Identyczną znalazłyśmy w Reserved! 

Bluzka hiszpanka czyli bluzka z odkrytymi ramionami to jeden z największych hitów zbliżającego się lata 2020. Ten model jest tak uniwersalny, że każda z nas powinna mieć go w szafie. Na wybiegach projektanci lansowali bluzki i sukienki hiszpanki w swoich kolekcjach na sezon wiosna/lato 2020. Wśród nich Celine, Blumarine, Philip Lim czy Balmain. To mówi nam jedno: bluzkę hiszpankę po prostu musisz mieć! Zobacz także: Trend 2020: Bufki, plisy i kwiaty! To właśnie te sukienki z Zary za mniej niż 140 zł będziesz nosić aż do lata! Oferowane przez Peek&Cloppenburg promocje to świetna okazja, aby sprawić sobie modną hiszpankę w atrakcyjnej cenie! Oto projekt Blumarine. Piękna sukienka hiszpanka z marszczeniami to prawdziwy hit! Tak sukienkę hiszpankę widzi Philip Lim. Intensywny kolor plus długość maxi. Projekty wielkich domów mody zaprowadziły nas do sieciówek. Idealną hiszpankę inspirowaną projektami luksusowych projektantów znaleźliśmy w H&M na wyprzedaży! Jak wygląda? Zobaczcie poniżej! Zobacz także: Wyprzedaże Zara 2020. Ta sukienka to największy hit nadchodzącego lata, teraz kupicie ją za połowę ceny! Bluzka z H&M kosztowała jeszcze niedawno 79,99 zł. Teraz może być wasza za 49,90 zł. Jak widziecie, wiosenno-letnie wyprzedaże w H&M trwają w najlepsze! Jak nosić bluzkę hiszpankę? Z czym? Bluzka hiszpanka jest niezwykle kobieca, dlatego powinny mieć ją kobiety, które lubią wyglądać seksownie, ale dziewczęco zarazem. Bluzkę hiszpankę możesz zestawić z mom jeans lub slouchy jeans. Będzie również pasować do spódnicy maxi w klimacie boho. Zobacz także: Anna Lewandowska już ma najmodniejsze buty na wiosnę 2020! Jak widzicie, bluzka stała się jednym z największych hitów Instagrama w ostatnim czasie....