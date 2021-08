Anna Lewandowska to jedna z najlepiej ubranych Polek. Gwiazda niezmiennie zachwyca swoim stylem i udowadnia, że również w zestawach z sieciówek można wyglądać jak milion dolarów. Tym razem trenerka pochwaliła się idealną wakacyjną opalenizną, którą podkreśliła wyrazistym kolorem kostiumu kąpielowego. Model z falbaną prezentuje się bardzo efektownie i wygląda na narawdę drogi, a tymczasem można go kupić w aktualnej kolekcji Zary. To prawdziwa perełka!

Anna Lewandowska w kostiumie kąpielowym z Zary za 119 zł

Anna Lewandowska w tym roku zdecydowała się na przedłużony urlop, którego dużą część spędziła w słonecznej Hiszpanii. Ostatnio gwiazda wróciła już do obowiązków zawodowych i zachwyca kolejnymi stylizacjami, ale wspomnieniami wraca też do urlopu, publikując kolejne zdjęcia w bikini. Szczególną uwagę zwraca fioletowy kostium kąpielowy, który wybrała Anna Lewandowska i co ciekawe tym razem nie wydała na niego fortuny, ale postawiła na model z sieciówki. Trenerka wygląda w kostiumie z Zary jak milion dolarów, a jej fanki są zachwycone tym modelem, który kosztuje zaledwie 119 zł.

Piekny stroj 😍 Mam taki w czarnym kolorze. Jest świetny.

Zobacz także: Anna Lewandowska w sandałach od Prady za 2,5 tys. zł. Podobne znajdziecie w Sinsay za uwaga... 39 zł.

Anna Lewandowska po wakacjach w słonecznej Hiszpanii wróciła już do swoich obowiązków, ale nie daje o sobie zapomnieć, publikując zdjęcia w ultra kobiecych kostiumach kąpielowych. Ten model kupicie w Zarze za 119 zł.

Jednoczęściowe kostiumy kąpielowe już od kilku sezonów wróciły do łask i są prawdziwym hitem. Idealnie prezentują się nie tylko na plaży, ale również podczas sesji zdjęciowych. Kostium z Zary w stylu Anny Lewandowskiej jest dostępny w obecnej kolekcji marki i kosztuje 119 zł, a wygląda jak model od światowej sławy projektantów.

Mat. prasowe Zara

Kostium kąpielowy, który wybrała Anna Lewandowska jest dostępny również w czarnej wersji kolorystycznej. Szeroka falbana optycznie powiększa biust i wygląda bardzo efektownie.