Anna Lewandowska już od dawna wyznacza trendy i to nie tylko te treningowe czy dietetyczne, ale również modowe. Na swoim profilu na Instagramie chętnie pokazuje nowe stylizacje, które zawsze zyskują uznanie fanek. Tym razem Anna Lewandowska znów zachwyciła. Pokazała się w bardzo minimalistycznym looku, który podkreślił wszystkie jej atuty. Główną rolę grała jednak torebka, której cena zwala z nóg!

Stylizacja Anny Lewandowskiej to hit

Anna Lewandowska zaprezentowała się w stroju składającym się z asymetrycznej bluzki z baskinką oraz z czarnych szortów. Look prosty, a jak efektowny! Fanki zwariowały na punkcie tej stylizacji, co w ogóle nas nie dziwi. Stylizacja Anny Lewandowskiej była zarówno elegancka, jak i seksowna. Podkreśliła szczupłą talię trenerki oraz jej wysportowane nogi. Taki look jest idealny na wieczorną randkę z ukochanym lub klubową imprezę.

Uwagę zwracała również oryginalna torebka. Fanki zachwyciły się nią i pytały trenerkę, gdzie można kupić takie cacko. Anna Lewandowska nie odpowiedziała, ale my już wiemy, że to model luksusowego domu mody Chloe. Torebka niestety jest bardzo droga - za ten model trzeba zapłacić aż 5099 złotych!

- Torebka sztos ???????? - Gdzie można kupić tę torebkę? Jest boska! - Cudowna torebka! - komentowały fanki.

A wam podoba się stylizacja i torebka Anny Lewandowskiej? Skusiłybyście się na jej zakup?

Anna Lewandowska śledzi i wyznacza trendy!

