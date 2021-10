Jesień zbliża się wielkimi krokami. Już niebawem klapki i sandałki zamienimy na jesienne buty. Jest jeszcze za wcześnie na kupowanie botków i kozaków, dlatego jeśli szukasz idealnego jesiennego obuwia do pracy, spójrz na siedem naszych propozycji - znajdziecie je poniżej. Wszystkie modne buty udało nam się znaleźć na wyprzedaży na Eobuwie.pl. Zbierając buty na jesień do naszego zestawienia, skupiliśmy się na wygodzie i stonowanych kolorach, które wyparły intensywne kolory obuwia wiosennego i letniego. Na który z modeli się skusisz? Zobacz także: Wyprzedaże 2020. Oto ultramodne klapki na lato od 54 zł. Numer 3 już prawie się wyprzedał Oferowana przez CCC promocja to świetna okazja, aby sprawić sobie nowe buty na jesień w atrakcyjnej cenie. Modne buty na jesień 2020 1. Czarne sandały na wysokim, ale oczywiście stabilnym słupku, to zawsze dobra propozycja! Zwłaszcza że kosztują teraz 229 zł (wcześniej 289 zł). Model marki R. Polański to strzał w dziesiątkę! 2. Panterkowe mokasyny marki Nessi to genialna propozycja dla kobiet, które chcą postawić na wygodne i oryginalne obuwie. To świetny zamiennik balerinek - i oczywiście równie wygodny! Model, który widzicie poniżej, kosztuje 169 zł (wcześniej 239 zł). 3. Czarne szpilki to pozycja obowiązkowa w szafie każdej kobiet. Dlaczego? Są niezwykle uniwersalne - możesz założyć je do sukienki mini, midi, maxi, do mom jeans lub do twojego ulubionego kombinezonu. Te, które widzicie poniżej, to klasyczny model marki Tamaris. Kosztują 199 zł (wcześniej 279 zł). 4. Jeśli charakter twojej pracy na to pozwala i nie musisz koniecznie chodzić do pracy w szpilkach czy butach na słupku, postaw na coś bardziej casualowego. Czarne sneakersy Kendall +...