Pod względem mody, Anna Lewandowska ma za sobą daleką drogę. U progu swojej kariery, słynna fit mama zdecydowanie stroniła od stylowych eksperymentów, zazwyczaj stawiając na bezpieczne połączenie szykownych sukienek i butów na obcasie, od czasu do czasu wrzucając na swój instagramowy feed sporadyczne zdjęcie w treningowej stylizacji.

Cóż, to już zamierzchłe czasy. Teraz Anna z rosnącą ochotą sięga po modę z najwyższej półki – i stawia na stylizacje, których nie powstydziłaby się niejedna instagramowa szafiarka. Od MISBHV aż po Louis Vuitton czy Off-White – Lewandowska pokazuje się obecnie w tych markach, które generują największy szum w mediach społecznościowych.

Najlepszy przykład? Najnowszy look Anny, który trenerka i dietetyczka pokazała swoim intagramowym fanom. W jednej stylizacji Lewandowska zmieściła dwie marki, które są w tym momencie niepowdażalnymi ulubieńcami blogerek. I choć prezentują się niepozornie, niech was nie zmyli sportowy look: to luksusowe ciuchy za tysiące złotych. Ile dokładnie? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby się dowiedzieć!

