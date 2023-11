Reklama

Anna Lewandowska pokazała się w nowej stylizacji! Tym razem na jednym ze zdjęć miała piękną, białą sukienkę w stylu boho.

Mamy znamy cenę i markę! To sukienka marki Bohemisoul - "Vivien Off White", wykonana z bawełnianej tkaniny. Do tego guziki wykonane z masy perłowej. Uwagę zwraca dekolt, który podkreśla kobiece kształty!

Sukienka, którą nosi Ania, kosztuje 469 zł!

Podoba się Wam?

