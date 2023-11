5 z 5

Tak, gwiazdy które postawiły na torebkę Nile od Chloe to wystarczający argument żeby ją sobie kupić. Prawda? Złe wieści, dziewczyny – nawet jeśli chcecie zainwestować w nią kilka tysięcy to rozczarujemy Was – jest kompletnie wyprzedana w absolutnie wszystkich konfiguracjach). Ale to nie powód do zmartwień – oczywiście, jak w przypadku każdej gorącej torebki, w sieciówkach kupicie wersje „inspirowane". Na zdjęciu widzicie torebki z Zary (139 zł), Shein (89,90 zł) oraz Mango (139 zł). Czy myślicie, że wyglądają równie dobrze co oryginał?