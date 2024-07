1 z 12

Co myślicie o stylu Anny Lewandowskiej? My jesteśmy pełni zazdrości – sami byśmy tak chcieli wyglądać tuż po urodzeniu pierwszego dziecka. Żona Roberta Lewandowskiego pokazała się ostatnio na spacerze w parku w przepięknej sukience polskiej marki Just Paul.

Zobacz też: Anna Lewandowska ma powody do złości – oszust podszywa się pod jej mamę!

Ta krótka, luźna i wygodna sukienka to kwintesencja letniego stylu. Zwiewna i dziewczęca, a jednocześnie eksponująca nogi oraz dekolt. Warto odświeżyć swoją letnią garderobę i pomyśleć o podobnej. Przejrzeliśmy dla Was sieciówki i znaleźliśmy 11 letnich sukienek w printy, które zagwarantują, że Wasz wakacyjny look będzie w trendzie! Lećcie po karty i otwierajcie naszą galerię!



Więcej: Czy Anna Lewandowska korzysta z pomocy niani? Trenerka zdradziła prawdę w jednym wpisie!