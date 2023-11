1 z 5

Jeśli w naszym lokalnym showbiznesie istnieje jakakolwiek gwiazda, która rzeczywiście kreuje trendy w modzie i skłania tysiące kobiet do kupienia nowego ubrania – to bez wątpienia jest to Anna Lewandowska.

Zdjęcia, które świeżo upieczona mama Klary wstawia na Instagram zgarniają dziesiątki tysięcy lajków – i każda marka, która się na nich pojawia zyskuje natychmiastowy rozgłos.

Tym razem żona Roberta Lewandowskiego pokazała pewną intrygującą spódniczkę, na punkcie której wprost oszalały jej fanki. „Skąd spódniczka?", pytają jednym głosem w komentarzach. My wiemy! Odpowiedź znajdziecie w naszej galerii!

