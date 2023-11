1 z 5

Anna Lewandowska ma słabość do designerskich sneakersów - i wcale się jej nie dziwimy. Stella McCartney, Balenciaga, Louis Vuitton i inne luksusowe marki wypuszczają kolejne modele, które w ciągu kilku godzin stają się hitami. Część z nich budzi sporo kontrowersji. Dla jednych model od Balenciagi Triple S jest jednym z najoryginalniejszych na świecie, inni łapią się za głowę i zastanawiają się, jak można je założyć i pokazać się w nich miejscu publicznym.

Anna Lewandowska zdecydowanie należy do tej pierwszej grupy i z dumą prezentuje coraz to nowsze sneakersy. Specjalnie dla was zrobiliśmy przegląd jej szafy i zebraliśmy w jednym miejscu WSZYSTKIE jej sportowe buty z wyższej półki. Kolekcja jest imponująca, a z pewnością to dopiero początek!

