Nie od dziś wiadomo, że Anna Lewandowska jest trendsetterką z krwi i kości. Każda stylizacja trenerki jest gorąco komentowana na jej profilu na Instagramie i przede wszystkim naśladowana! Jej fanki są zachwycone jej stylem i chętnie szukają ubrań, które nosi. Należysz do tego grona? Świetnie, bo właśnie znaleźliśmy marynarki w stylu Anny Lewandowskiej!

Marynarki w kratę w stylu Anny Lewandowskiej

Ostatnio Anna Lewandowska zaprezentowała ciekawy look na swoim profilu na Instagramie - trenerka miała na sobie elegancką marynarkę w modną kratę w odcieniach szarości. Co ciekawe, zamiast połączyć ją z równie eleganckimi butami, dobrała sportowe adidasy i okazało się, że to strzał w dziesiątkę! Anna Lewandowska udowodniła, że miks stylów jest wciąż na topie.

Swoją marynarkę Anna Lewandowska kupiła w Zaquadzie za 299 złotych, ale wy możecie znaleźć niemal identyczne modele w popularnych sieciówkach. Co istotne… w Sinsay kupicie taką marynarkę za 30 złotych! Zobaczcie galerię zdjęć.

