Anna Lewandowska nie byłaby sobą, gdyby nie zjawiła się na meczu swojego ukochanego Roberta. Jego drużyna Bayern Monachium walczyła wczoraj, 5 grudnia z Paris Saint-Germain i wygrała 3:1. Anna Lewandowska wspierała męża swoją obecnością i słowami.

Zaangażowanie, determinacja, wsparcie bliskich to klucz do sukcesu i realizacji celów. @_rl9

To niebywałe jak dla nas KOBIET ważne jest szczęście bliskich osób, jak cieszą ich sukcesy, jak dumne jesteśmy z ich osiągnięć, a w ciężkich chwilach - zawsze wspieramy. ... bo taka jest nasza kobieca natura ????prawda?

Jak zawsze mocno kibicuję z całego serca✌????❤️ - napisała Anna Lewandowska na Instagramie.