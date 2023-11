Anna Lewandowska – mimo że wszystko co założy natychmiast staje się rozchwytywane i wyprzedaje się na pniu – raczej nie przyzwyczaiła nas do tego, że swoim stylem przełamuje bariery i eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. Jednak ostatnimi czasy słynna trenerka i wzór dla wszystkich młodych mam w Polsce ewidentnie stawia na coraz dalej posunięte modowe ryzyka.

Przykład? Proszę bardzo – żona Roberta Lewandowskiego oraz mama małej Klary właśnie wrzuciła na swój Instagram fotkę, na której pozuje na londyńskim lotnisku. Na nowym zdjęciu Anna Lewandowska jest w drodze do domu z treningu, który zorganizowała dla swoich fanek z Wielkiej Brytanii.

Ale porozmawiajmy o jej stylizacji. Kultowa trenerka – zgodnie z dress codem „dziewczyna w podróży" – ma na sobie białe sneakersy Nike i wygodne, czarne dresy. Jej włosy są upięte w luźny, niezobowiązujący kok, z kolei na czoło ma nasunięte nieodłączny element pasażerki samolotu – czarne okulary przeciwsłoneczne.

Ale to czerwona ramoneska trenerki zwróciła naszą uwagę. Choć fasonem nawiązuje do ponadczasowego klasyka – rockowej ramoneski – w miejsce czarnej skóry, kurtka Anny Lewandowskiej została uszyta z (nadal modnego) aksamitu w krwistoczerwonym kolorze.

Nowa wersja klasycznej ramoneski Anny Lewandowskiej to dzieło Zaquadu (720 zł) – który już dobrze znacie. Polski brand należy do jednej z ulubionych marek trenerki i w jego projektach mogliśmy ją już podziwiać wielokrotnie. Welurowa ramoneska? Nie wiem jak wy – ale my to kupujemy!

