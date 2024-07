1 z 5

Cukier, słodkości i różne śliczności! Oto składniki, których użyła Anna Lewandowska żeby wyczarować swoją kreskówkową stylizację inspirowaną kultowymi „Atomówkami". Jednak nie da się ukryć, że bluza marki Bizuu z printem z Bójką, Bajką i Brawurką za ponad 500 zł jest dość droga jak na element żartobliwej stylizacji.

Więcej: Polskie projektantki powracają z kapsułową kolekcją BIZUUxPowerPuffGirls. Zobaczcie kampanię!

Dlatego znaleźliśmy dla Was podobny look w popularnych sieciówkach – za buty, spódnicę, bluzę i okulary zapłacicie mniej niż kosztowała bluza Ani z Atomówkami! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby się przekonać!

