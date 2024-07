1 z 5

Anna i Robert Lewandowscy odwiedzili Polskę z okazji meczu reprezentacji Polski z Rumunią. Ostatnio pokazali się nawet na spacerze w warszawskim parku z małą Klarą.

Więcej: Ania Lewandowska tuli małą Klarę! Razem z Robertem to perfekcyjni rodzice! NOWE ZDJĘCIA

To, że Anna jest już ikoną stylu nie podlega wątpliwości. Ale my podczas jej pobytu w domu zwróciliśmy uwagę na jeden stały element jej ostatnich stylizacji.

Zobacz też: Anna i Robert Lewandowscy w wyjątkowy sposób uczcili sobotnie zwycięstwo. Towarzyszyła im Klara!

Na pierwszy rzut oka widać, że jej okulary przeciwsłoneczne to designerski model. Znaleźliśmy dla Was ich markę! Zajrzyjcie do galerii żeby dowiedzieć się gdzie je kupić – i ile kosztują.