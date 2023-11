4 z 5

Suknia to oczywiście fundament. Ale to dodatki przeniosły stylizację Anny ze sfery wieczorowej w ten problematyczny, ciężki do zgryzienia dress code „semi-formal". Dziennikarka zaczęła od zgrabnych, czarnych sandałków z weluru (najgorętszego materiału na jesień!) z zapięciem na klamrę. To projekt Bohoboco i kosztuje 1720 zł (są przecenione z 2150 zł!).