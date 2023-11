Supermodelka, ikona stylu, muza Anthony'ego Vacarello, aktywistka na rzecz praw kobiet oraz autorka projektu uświadamiającego Polki o ważności edukacji seksualnej – Anję Rubik można określić na dziesiątki sposobów. Ale 34-letnia modelka właśnie dodała do nich nowe zajęcie – ambasadorkę ekologii.

Rubik wystąpiła właśnie w tropikalnej sesji „Save Our Seas", w którym modelka stanęła przed obiektywem Mario Sorentiego. Zrealizowana na malowniczych Malediwach sesja ma nie tylko wyglądać jak esencja tropikalnych wakacji, ale przede wszystkim przypomnieć nam o negatywnym wpływie człowieka i cywilizacji na ekosystem oceanów.

Sesja jest wspólną inicjatywą Anji Rubik i fundacji Parley for Oceans, która walczy o wydobywanie jak największej ilości plastiku z oceanów. Rubik jest nie tylko ambasadorką organizacji, ale także gościnną redaktor magazynu wydawanego przez luksusową platformę zakupową Net-A-Porter.

To, co staramy się osiągnąć pracując z magazynem PORTER to zaakcentowanie piękna i kruchości naszych oceanów, a także zaproszenie do współpracy branży mody, zwłaszcza marek luksusowych. Minęliśmy już moment na podnoszenie świadomości i symboliczne akcje; teraz przyszedł czas nakonkretne, szybko działające rozwiązania.