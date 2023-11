Festiwal w Cannes 2019 nadal trwa! Od paru dni cały świat obserwuje to spektakularne wydarzenie filmowe, które przyciąga największe sławy! Na czerwonym dywanie pojawiła się również Anja Rubik.

Niesamowita stylizacja Anji Rubik na festiwalu w Cannes 2019!

Polska top modelka często prezentuje się na czerwonym dywanie w kreacjach od zaprzyjaźnionych projektantów. Tym razem postawiła na garnitur i szpilki od francuskiego domu mody Saint Laurent, którego jest twarzą i muzą. Jednak sporym zaskoczeniem okazał się brak bluzki i stanika pod marynarką -jedyną ozdobą okazał się niesamowity naszyjnik francuskiej marki!

Popatrzcie również na szpilki z odsłoniętymi palcami, również marki Saint Laurent, które kosztują 4 tysiące złotych! Jednak trzeba przyznać, że to biżuteria stanowiła największą ozdobę przyciągającą wzrok...

Ten naszyjnik to projekt legendarnej marki biżuteryjnej Boucheron. Ta francuska firma z tradycjami tworzy już od 150 lat imponującą biżuterię i zegarki, które od lat kochają i noszą tylko największe gwiazdy. Nie da się ukryć, że biżuteria Boucheron to spory wydatek, ceny sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych! Przepiękny naszyjnik w kształcie liści i kwiatów, który oplatał szyję modelki to kultowy wzór (powstał w 1882 roku), wykonany z tytanu i diamentów! Anja wygląda w nim obłędnie.