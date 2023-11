1 z 4

Nowy dzień, nowa stylizacja! I to nie byle jaka! Anna Lewandowska wybrała się na spacer po parku z córeczką Klarą. Dumna Klara kroczyła w adidasach Nike i z ogromnym plecakiem na plecach. A Ania Lewandowska? Ania postawiła na nieco droższe marki niż Klara ;). O jej sneakresach Chloe za 2285 zł już pisaliśmy, za to nowością okazał się niepozornie wyglądający beżowy sweter. Ile kosztował? Co to za marka? Wszystkiego dowiecie się z naszej galerii.