Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny udowadnia, że doskonale wie, co aktualnie panuje w trendach. Jednak nie zawsze to co jest modne, jest równocześnie społecznie uznawane za coś pięknego. Gwiazda TVN zdecydowała się na kultowy model śniegowców od znanej na całym świecie francuskiej projektantki, ale chyba większość kobiet nie odważyłaby się ich założyć. Zobaczcie i oceńcie sami! Czy to właśnie są "najbrzydsze buty na świecie"?

Agnieszka Woźniak-Starak w śniegowcach za prawie 2200 złotych!

Agnieszka Woźniak - Starak to zdecydowanie jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Jej styl kocha tysiące kobiet, które często inspirują się total lookami gwiazdy. W garderobie prowadzącej "Dzień dobry TVN" znajdują się prawdziwe modowe perełki od znanych, światowych projektantów. Jednak czasami dziennikarka potrafi nas również nieźle zszokować, tak jak było to w przypadku słynnych butów, przypominających... wielbłądzie racice.

Ja ciągle zakładam jakieś dziwne buty, a potem widzę w internecie artykuły o moich butach. Ale ja lubię dziwne buty - mówiła jakiś czas temu Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z Anną Jurgaś.

Również i tym razem gwiazda zdecydowała się na model butów, który zdaniem niektórych, może nosić tytuł "najbrzydszych butów świata". Zobaczcie sami, jak prezentowała się w nich prowadząca "Dzień dobry TVN".

Śniegowce budzą skrajne emocje - jedni je kochają, drudzy nienawidzą. Jednak jedno jest pewne - model, który ma na sobie Agnieszka Woźniak-Starak to totalny hit od światowej sławy projektantki, Isabel Marant. Buty są wykonane z pluszowego sztucznego baranka z naturalnie marszczonymi skórzanymi wykończeniami. Mają gumową podeszwę, dzięki czemu świetnie sprawdzą się na mokrych i oblodzonych powierzchniach - są antypoślizgowe, dzięki czemu nie grozi w nich żaden upadek.

Buty, które ma na sobie Agnieszka Woźniak-Starak kosztują jednak niemało - trzeba się liczyć z wydatkiem prawie 2200 złotych! Gwiazda zdecydowała się do nich założyć luźne jeansy, ciepły sweter, a także puchową kurtkę z rozszerzanymi rękawami oraz długi, gruby szalik.

I jak Wam się podoba najnowsza stylizacja gwiazdy? Skusiłybyście się na taki model butów, czy jednak w waszej ocenie pomimo że są modne, to jednak są zbyt "dziwne"?