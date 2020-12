Agnieszka Woźniak - Starak w kultowej torebce za ponad 3500 złotych! Ten model jest teraz totalnym hitem!

Agnieszka Woźniak - Starak po raz kolejny zachwyciła swoją doskonałą stylizacją! Gwiazda jest uważnie śledzona przez paparazzi, dzięki czemu co chwila możemy podziwiać jej fantastyczne total looki. Tym razem naszą szczególną uwagę zwróciła jej kultowa torebka. Ten model jest teraz totalnym hitem, jednak nie należy do najtańszych. Zobaczcie sami!

Agnieszka Woźniak - Starak w kultowej torebce za ponad 3500 złotych!

Agnieszka Woźniak - Starak to zdecydowanie jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd! Prezenterka doskonale wie, co jest modne i stylowe, a każdy jej total look przyciąga wzrok tysięcy internautek. Fanki dziennikarki uwielbiają patrzeć na jej stylówki i czerpać z nich inspiracje. Gwiazda ma w swojej szafie prawdziwe modowe perełki, od których ciężko oderwać wzrok!

Prezenterka znów została "przyłapana" przez paparazzi na ulicach Warszawy. Agnieszka Woźniak - Starak jak zawsze zaprezentowała się doskonale. Zobaczcie sami!

Agnieszka Woźniak - Starak w swojej dzisiejszej stylizacji postawiła na wygodę. Założyła szerokie jeansy "dzwony", biały sweter, szary długi płaszcz za kolano oraz wygodne, brązowe buty. Jednak największą uwagę przykuwa jej drogi dodatek - fantastyczna torebka marki Etro.

Agnieszka Woźniak - Starak postawiła na kultową torebkę typu typu crossbody. Ten model jest wykonany z tkaniny we wzór paisley i skóry wzbogaconej metalowym pegazem z przodu. Torebka marki Etro, którą wybrała do swojej dzisiejszej stylizacji dziennikarka, kosztuje około 3550 złotych! Jest teraz prawdziwym hitem i będzie królować w trendach przez najbliższe miesiące!

I jak Wam się podoba? Skusiłybyście się na taki model?