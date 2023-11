Agnieszka Woźniak-Starak znana jest ze swojej słabości do znanych marek. W jej szafie często można natknąć się na ubrania zaprojektowane przez znanych i cenionych na całym świecie projektantów. Jednak podczas półfinału "Big Brothera" Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na... sieciówkę! Wiemy, gdzie i za ile kupisz kombinezon, w którym prowadząca show TVN7 wyglądała jak milion dolarów. Co ciekawe, nie wydasz na niego majątku!

Agnieszka Woźniak-Starak w kombinezonie z Zary

Agnieszka Woźniak-Starak podczas finału "Big Brothera" wystąpiła w czarnym kombinezonie w białe grochy. Przypomnijmy, że to jeden z najmodniejszych wzorów w tym sezonie. Bufiaste rękawy również są obecnie gorącym trendem. Kombinezon podkreślił smukłą sylwetkę gwiazdy oraz jej nieprzeciętnie długie i zgrabne nogi. Agnieszka Woźniak-Starak dobrała do niego delikatne sandałki na obcasie i niemal w ogóle zrezygnowała z biżuterii. Co ciekawe, większość z nas może sobie pozwolić na taką stylizację!

Okazuje się bowiem, że kombinezon Agnieszki Woźniak-Starak pochodzi z popularnej sieciówki. Możecie go kupić w Zarze. Cena kombinezonu w grochy? 249 zł. Zdecydujecie się na ten model?

Podoba wam się stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak?