Agnieszka Woźniak-Starak w idealnym garniturze na wiosnę. Podobny kupicie w Sinsay za mniej niż 130 zł!

Agnieszka Wożniak-Starak od zawsze kochała modę, jednak jej styl, po powrocie z Zakopanego do Warszawy i podjęciu nowej pracy, znacząco się zmienił. Kiedyś dziennikarka stawiała na kobiece stylizacje i często była widywana w sukienkach teraz stawia przede wszystkim na wygodne zestawy z bluzami, bomberkami i modnymi sneakersami w roli głównej. Ostatnio paparazzi przyłapali Agnieszkę Woźniak-Starak, kiedy przemierzała ulice warszawy na rowerze. Dziennikarka z racji pięknej wiosennej pogody zamieniła samochód na stylowy rower! Na największą uwagę jednak zasługują buty gwiazdy - to najmodniejszy model na wiosnę 2020! Agnieszka Woźniak-Starak w modnych sneakersach za 3 400 zł! Białe sneakersy to prawdziwy hit już od kilku sezonów! Tej wiosny dodatkowo stawiamy na kolorowe elementy i grubą podeszwę. Takie modele butów noszą gwiazdy i Instagramerki. Mają je w ofertach wszystkie marki sportowe, co więcej kupimy je niemal w każdej sieciówce. Białe sneakersy nieustannie królują w trendach na wiosnę 2020 i możemy nosić je do spodni, garniturów, spódnic i sukienek, dlatego warto mieć je w swojej kolekcji. Dziennikarka wybrała model Odsy Colorblock marki Neiman Marcus, który kosztuje 3 400 zł. Agnieszka Woźniak-Starak nie zapomina o modnych dodatkach. W ostatnim czasie nie rozstaje się z plecakiem Falabella od Stelli McCartney, który kosztuje ok. 3 tysiące złotych. Ten modny dodatek idealnie zastępuje torebkę i doskonale uzupełnia look z bomberką i sneakersami! Zobaczcie całą stylizację dziennikarki! Podoba Wam się ten zestaw?