1 z 5

Agnieszka Szulim na imprezie ekskluzywnego butiku w stylizacji za prawie 23 tysiące złotych! Dziennikarka uwielbia oryginalne ubrania i świetnie bawi się modą. Jakiś czas temu Agnieszka Szulim została też twarzą butiku Moliera 2, gdzie chętnie ubierają się wszystkie polskie gwiazdy. We wtorkowy wieczór gwiazda miała na sobie same najnowsze kolekcje. Prezenterka wybrała czarną sukienkę z transparentnymi motywami od Valentino za ok. 10 tysięcy złotych, a do tego oryginalną torebkę w tym samym kolorze z kolorowymi ćwiekami również projektu Valentino, która jest nieco mniej warta, bo 8500 złotych złotych! Agnieszka Szulim zdecydowała się także na buty, których prawdopodobnie do tego typu kreacji nie założyłaby żadna inna gwiazda, czyli zamszowe botki za kostkę w kolorze khaki na słupku. Szulim może pochwalić się długimi, zgrabnymi nogami w związku z tym świetnie wyglądała i tym razem. Efektowne buty Gianvito Rossi to koszt blisko 4300 zł.

Podoba Wam się ta stylizacja?

Zobacz: Agnieszka Szulim już po ślubie? Projektantka jej sukni ujawnia prawdę!