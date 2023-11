1 z 5

Agnieszka Sienkiewicz mocno skróciła włosy! Gwiazda serialu "Przyjaciółki" do tej pory wybierała prostą i klasyczną fryzurę z włosami do ramion. Teraz jednak aktorka przeszła radykalną metamorfozę! Agnieszka Sienkiewicz wybrała się do salonu jednej z ulubionych fryzjerek gwiazd, a efektami ostrego cięcia pochwaliła się swoim fanom na Instagramie.

Ciach, ciach ✂️✂️✂️ - napisała pod swoim zdjęciem.

Jak na nową, krótką fryzurę aktorki zareagowali jej fani? Zdania są mocno podzielone. Jedni są zachwyceni, drudzy nie mogą uwierzyć, że Agnieszka Sienkiewicz zdecydowała się obciąć swoje włosy.

Zobaczcie sami, jak w krótkich włosach wygląda gwiazda "Przyjaciółek"!

Zobacz także: BOWL CUT POWRACA W WIELKIM STYLU! NIEZGRABNA I TYPOWO MĘSKA FRYZURA NABRAŁA KOBIECEGO CHARAKTERU