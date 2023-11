1 z 5

Agnieszka Hyży pokochała letnie sukienki w kwieciste wzory, a szczególnie upodobała sobie ten model z odkrytymi ramionami. Agnieszka ma typowo słowiańską urodę, więc kwiaty, róże i jasne kolory idealnie jej pasują.

My zakochaliśmy się w jej sukience, a wy? Jeśli tak, to sprawdźcie w naszej galerii co to za marka i ile kosztuje ten model!

