Agar-agar lub agar to substancja pozyskiwana z morskich wodorostów. W sprzedaży dostępna jest w formie proszku, włókien, granulek i płatków. Agar nazywany jest roślinną żelatyną i stanowi doskonały zamiennik zwierzęcej substancji żelującej pozyskiwanej ze skór, kości oraz poubojowych odpadów.

Agar stosowany jest w przemyśle spożywczym (szczególnie piwowarskim i cukierniczym) oraz kosmetycznym (pianki do golenia, żele, kremy). Jest często dodawanym do żywności składnikiem. Występuje pod symbolem E-406. Z agaru można przygotować domową maseczkę peel-off.

Agar-agar zastosowanie w kuchni – właściwości roślinnej żelatyny

Agar jest niezastąpiony w kuchni wegańskiej i wegetariańskiej. Można go używać jako stabilizatora i zagęstnika do potraw. Najchętniej wykorzystywany jest jako składnik galaretek (np. rain drop cake), budyniów, pianek, ptasiego mleczka, kremów, sorbetów, żelków, lizaków i konfitur. Bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie, sokach i bulionach. Agar dodany w większej ilości powoduje stężenie cieczy w temperaturze pokojowej już po kilkunastu minutach. Jeżeli zostanie użyte zbyt dużo agaru, roztwór można rozcieńczyć wodą i ponownie zagotować (w przeciwieństwie do tradycyjnej żelatyny).

Stosując agar-agar jako zamiennik zwierzęcej żelatyny, warto pamiętać, że ma on kilkukrotnie silniejsze właściwości scalające (jest wydajniejszy). Przygotowując potrawy z agarem trzeba go rozpuścić w gorącej wodzie i gotować przez minimum 10 minut. Krótsze gotowanie powoduje wydzielanie się rybiego (charakterystycznego dla morskich wodorostów) aromatu. Agar-agar zawiera białko, jod, magnez, wapń, sód i potas. Jest składnikiem naturalnym i bezpiecznym dla alergików. Dzięki silnym właściwościom pęczniejącym agar może być dodawany do posiłków w czasie diety odchudzającej, ponieważ powoduje szybsze uczucie sytości. Ponadto agar w większych ilościach (około 8-10 g) działa przeczyszczająco.

Agar-agar w kosmetyce – przepis na domową maseczkę peel-off z agarem

Agar stosowany jest w kosmetyce jako składnik pianek (do włosów, golenia), żeli pod prysznic, kremów i kosmetyków do stylizacji włosów. Agar to sproszkowane wodorosty, działające przeciwzapalnie, dlatego znakomicie sprawdzają się również w domowych maseczkach oczyszczających.

Składniki na oczyszczająco-rozjaśniającą maseczkę peel-off z agarem i węglem aktywnym:

100-150 ml wody,

łyżeczka sproszkowanego agaru,

1 tabletka węgla aktywnego (jeśli jest w kapsułce wystarczy wysypać jej zawartość do miseczki, tabletkę musisz rozgnieść w moździerzu).

Będą ci potrzebne:

mały rondelek,

drewniana łyżka,

ceramiczna miseczka.

Przygotowanie maseczki:

Do rondelka wlej wodę, wsyp agar i cały czas mieszając doprowadź do wrzenia.

Gotuj przez 10 minut. Odstaw do ostudzenia.

Gdy mikstura uzyska temperaturę pokojową przelej ją do miseczki, dodaj węgiel. Wymieszaj wszystko dokładnie.

Nałóż ostudzoną maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu i skronie.

Gdy mikstura wyschnie całkowicie (po około 10-15 minutach) zdejmij ją jak maskę delikatnym ruchem.

Taką maseczkę możesz stosować 1-2 razy w tygodniu. Skóra po niej jest oczyszczona z zaskórników i wągrów, widocznie rozjaśniona a pory są zwężone. Po maseczce twarz może być delikatnie przesuszona, dlatego wklep w nią ulubiony olejek lub krem.