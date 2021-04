Absolutny HIT! Zobacz kampanię polskiej marki VISSAVI, inspirowaną kultowym serialem „Sex W Wielkim Mieście”. Nikt wczesniej nie wpadł na ten oryginalny pomysł! Ani w Polsce, ani na świecie!

Czy Wy także jesteście fanami stylu Carrie, Samanthy, Mirandy i Charlotte? Kultowy serial z lat 90s wciąż cieszy się ogromną popularnością. Nie dziwi fakt, że jego twórcy ponownie zebrali ekpię i właśnie rozpoczęły się zdjęcia do kontynuacji serialu. Największe platformy filmowe bezustannie emitują odcinki wszystkich sześciu sezonów, a magazyny i portale modowe nadal analizują styl czterech kultowych bohaterek „Sexu w Wliekim Mieście”.

Marka odzieżowa VISSAVI zaskoczyła wyczuciem czasu i tendów. Wykorzystała modę na powrót do lat 90s. Oto co pisze sama marka na temat pomysłu na realizację kampanii VISSAVI W WIELKIM MIEŚCIE:

VISSAVI obchodzi w tym roku swoje 20-te urodziny, dlatego marka zdecydowała się na wyjątkowe podkreślenie tego faktu poprzez realizację niestandardowej sesji wizerunkowej, zaskakującej, można powiedzieć, że trochę szalonej i na pewno odważnej.

VISSAVI od początku swojego istnienia docenia kobiecą indywidualność. Kultywuje wolność, prawdę, szczerość i autentyczność. Pozwala kobiecie wyrazić się na różne sposoby poprzez ubiór. Kibicuje kobiecie, gdy gotowa jest na zmiany i nowe wyzwania. Tę zmienność oraz różnorodność kobiecej emocjonalności marka traktuje jako atut i inspirację, które od lat odzwierciedla w swoich kolekcjach. Doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że moc kobiecości to pewnego rodzaju fuzja, połączenie siły charakteru i naturalnej delikatności.

Carrie, Miranda, Samantha i Charlotte idealnie oddają „ducha" współczesnej kobiety, mają podobne wartości w życiu, ale są zupełnie różne.

Każda z nich preferuje inny styl, wybierają różne fasony, kolory, długości, dodatki, fryzury czy makijaże, ale jedno je łączy - kobiecość. Każda z nich ma indywidualny sposób na komunikowanie swojej kobiecości, oczywiście każdy jest właściwy, jedyny, niepowtarzalny, unikalny.

Są z niej dumne, dbają o nią, korzystają z niej i wyrażają w mocniejszy lub subtelniejszy sposób za pomocą swoich stylizacji, jak chcą i kiedy chcą, w zależności od nastroju i potrzeby, zawsze stawiając na autentyczność.

Od premiery pierwszego odcinka „Sex W Wilelkim Mieście" minęły 23 lata, ale okazuje się, że do dziś serial nie traci na swojej popularności, jego bohaterki także. Ich poglądy, problemy czy pytania, które stawiają w każdym odcinku wciąż są aktualne i wymagają dyskusji.

Najbardziej prestiżowe tytuły modowe i life style w każdym tygodniu rozpisują się na temat stylu bohaterek, a platformy filmowe nie zaprzestają emisji 6 sezonów serialu.

Niedawno cały świat obiegła informacja, która wywołała u fanów „Sexu” wielką radość, będzie kontynuacja serialu, realizacja zdjęć właśnie wystartowała.

Aktualnie w świecie designu ogólnie, w tym w modzie, wnętrzach, fotografii, a nawet muzyce, mamy powrót do lat 90s i 00s, dlatego pomysł na koncepcję do kampanii nawiązującej stylem do cudownych lat 90-tych, okazał się świetnym pretekstem do prezentacji najnowszej kolekcji VISSAVI.

Wierzymy, że naszym stałym klientkom, które pamiętają tamte czasy, sprawimy ogromną przyjemność w postaci sentymentalnej podróży, pięknych wspomnień i powrót do dni, kiedy rodził się ich styl. Natomiast młodemu pokoleniu kobiet, które uważają dziś lata 90-te za bardzo inspirujące i kultowe, jak serial „Sex W Wielkim Mieście”, chcemy pokazać udane połączenie tamtych i dzisiejszych trendów, docenienie ponadczasowej klasyki z odrobiną nowoczesności, po którą dziś, tak często sięgają.

Kolekcja VISSAVI to elegancja, klasyka i oryginalność w jednym, jakość w odszyciu i doborze naturalnych tkanin. Wszystkie modele szyte są w Polsce, co stanowi ogromną wartość i dumę marki. Dzięki temu finalnie otrzymujemy produkty wysokiej jakości, które służą na lata.

Założycielce marki oraz projektantce w jednej osobie, Agacie Blok, bliskie są wartości związane ze zrównoważoną modą. Zarówno prywatnie jak i w biznesie kieruje się zasadami "fair play”. Zaufanie, empatia, długafalowe i bliskie relacje, współpraca, uczciwość, ale też wolność i bycie w zgodzie ze sobą to podstawowe jakości, które budują Vissavi. Takie podejście jest też widoczne w działaniach marki - kulturze pracy, relacji z klientkami i współpracownikami oraz jakości produktów.