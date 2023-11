1 z 11

Za nami jedna z najgorętszych imprez modowych tego sezonu - Flesz Fashion Night. Na imprezie pojawił się tłum znanych i lubianych gwiazd. Na ściance błyszczały śliczne muzy polskich projektantów, a wśród nich: Małgorzata Kożuchowska, Edyta Herbuś, Julia Wieniawa, Agnieszka Woźniak-Starak, Ada Fijał, Marta Kuligowska, Katarzyna Zielińska, Aleksandra Żebrowska oraz Marieta Żukowska!

O looki modelek zadbała marka AA Wings of Color pod czujnym okiem Magdy Pieczonki (Beauty Advisor AA Wings of Color), z kolei piękne rzęsy modelek to dzieło marki Long4Lashes.

W nadchodzącym sezonie królować będzie złoto! Ten kolor nie jest już zarezerwowany wyłącznie na wieczorne wyjścia. Dlatego jesienią nosimy złoto na powiekach, policzkach, dekolcie, ramionach, a nawet na ustach. Seria Gold Obsession od marki AA Wings of Color to idealne połączenie eleganckiego złota, ultrakobiecych odcieni nude i promiennej, zdrowej cery.

Podczas Flesz Fashion Night na wybiegu królowały usta w kolorze nude. Nude lips to ponadczasowy trend w makijażu. Usta w cielistym odcieniu idealnie sprawdzą się na co dzień, a wieczorem doskonale uzupełnią mocniejszy makijaż smoky eye. W jesiennej kolekcji AA Wings of Color znajdziemy aż cztery kremowe szminki w odcieniu nude, których formuła została wyposażona w mikronizowane pigmenty HD nadające ustom intensywny kolor i naturalny blask. Za co ceni te produkty obecna na gali Beauty Advisor marki, Magda Pieczonka? Za jakość, szeroką gamę kolorów i to, że są hipoalergiczne, więc idealny do makijażu skóry wrażliwej.

