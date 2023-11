Jestem pewna, że wiele z was patrzy z lekką zazdrością na olśniewająco biały uśmiech gwiazd. To zasługa filtrów na Instagramie, dobrej pasty, a może to po prostu częste wybielanie w gabinecie stomatologicznym? Myślę, że składa się na to wiele czynników, ale wszystko zaczyna się od dobrej szczoteczki do zębów! W poszukiwaniu tej idealnej postanowiłam przetestować szczoteczkę soniczną od marki Philips.

Działanie Philips Sonicare:

materiały prasowe

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare wykonuje aż 62 tysiące ruchów szczotkujących na minutę. Dzięki temu pomaga czyścić zęby dynamicznie i skutecznie, a wszystko za pomocą fal sonicznych. Jej centralnie umieszczone włosie jest twardsze i odpowiada za usunięcie przebarwień. Natomiast miękkie, boczne czyści powierzchnię zęba, nie podrażniając przy tym dziąseł. Badania kliniczne wykazały, że ta specjalistyczna główka zapewnia efekt wybielenia już po 1 tygodniu!

Mój test pokazuje, że efekt wybielenia jest naprawdę satysfakcjonujący! Co jeszcze potrafi ta szczoteczka? Przekonaj się sama oglądając nasze wideo!

Materiał powstał z udziałem marki Philips.