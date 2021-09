5 kreatywnych zabaw dla dziecka na deszczową pogodę

Gry planszowe dla dzieci to nie tylko wspaniała zabawa dla całej rodziny, ale również okazja do wspólnego spędzania czasu. Tworzą one przestrzeń do śmiechu, zacieśnienia więzi i ćwiczenia umiejętności komunikacji. Warto wiedzieć, że istnieją też gry przeznaczone dla najmłodszych dzieci.

Gry planszowe dla dzieci to nie tylko wspaniała zabawa dla całej rodziny, ale również okazja do wspólnego spędzania czasu. Tworzą one przestrzeń do śmiechu, zacieśnienia więzi i ćwiczenia umiejętności komunikacji. Warto wiedzieć, że istnieją też gry przeznaczone dla najmłodszych dzieci. Gier planszowych dla najmłodszych jest coraz więcej i rodzicom często trudno wybrać spośród nich. Niektóre, takie jak “Kot w worku”, od lat utrzymują się na topie, podczas gdy inne, nowo powstałe dopiero zaczynają podbijać serca dzieci i dorosłych. Gra planszowa od pierwszego roku życia – “Kot w worku” Choć producent zaleca tę grę dopiero od 3. roku życia , jeżeli uprości się jej reguły, to mogą z niej korzystać już dzieci około pierwszego roku życia. “Kot w worku” składa się z plansz z kształtami różnych przedmiotów oraz kartonikami z tymi przedmiotami. W tradycyjnej wersji gry wszystkie przedmioty wrzuca się do worka i grający mają za zadanie wyczuć kształt, którego brakuje im na planszy. Gra ta wspaniale wspiera rozwój zmysłu dotyku oraz rozpoznawanie kształtów. Roczne dzieci mogą zagrać w “Kota w worku” bez losowania kształtów z worka. Jest to zabawa, które niezwykle stymuluje mózg małe dziecka. Prosta gra dla dzieci do nauki liczenia – “Nogi stonogi” “Nogi stonogi” to prosta, ale emocjonująca gra oparta na podobnych zasadach, jak tradycyjne kości. Uczy rozpoznawać kolory , kształty i liczyć. Przygotowuje też dziecko do nabycia umiejętności potrzebnych w bardziej rozbudowany grach opartych o używanie kości. Gra planszowa, które pomoże pokonać strach – “Potwory do szafy” “Potwory do szafy” to gra kooperacyjna, w którą można zagrać już z...