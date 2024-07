Fryzura na bal karnawałowy powinna być elegancka. To ważne i uroczyste wyjście, dlatego każda kobieta chce wyglądać na nim olśniewająco. Oprócz wyglądu liczy się także komfort i brak skrępowania umożliwiające zabawę do samego rana, dlatego tak dużą popularnością cieszą się włosy upięte w kok.

Reklama

Pierwsza fryzura na bal karnawałowy – luźny zawijany kok z opaską

Do wykonania tej fryzury potrzebujesz opaski na gumce, grzebienia, lakieru do włosów oraz kilku wsuwek odpowiadających kolorowi włosów.

1. Za pomocą grzebienia zrób równy przedziałek na boku głowy.

2. Opaskę załóż na włosy, nie chowaj jej pod spód.

Zobacz także

3. Oddziel cienkie pasmo włosów (ok. 2-3 cm szerokości) po lewej stronie głowy i zawiń je pod opaskę. Krok powtórz 3-4-krotnie z prawej i lewej strony głowy.

4. Włosy z tyłu głowy, które wystają spod opaski i te, które nie zostały podwinięte zbierz razem. Zwiń je i wsuń pod opaskę.

5. Aby kok był trwały i nie wysunął się spod gumki, włosy z tyłu głowy, zawinięte pod opaskę, podepnij 3-4 wsuwkami.

6. Kształt koka możesz wyrównać cienką, okrągłą końcówką grzebienia.

7. Całość spryskaj lakierem do włosów.

Druga fryzura na bal karnawałowy – elegancki kok na boku głowy z warkoczykami

Do wykonania tej fryzury potrzebujesz 4 silikonowych gumek w odcieniu twoich włosów, kilku wsuwek, lakieru do włosów oraz grzebienia.

1. Za pomocą grzebienia zrób równy przedziałek po prawej stronie głowy.

2. Wydziel cienkie pasmo (ok. 2-3 cm) z włosów po lewej stronie głowy w odległości około 3-4 cm od czoła.

3. Z całego pasma zapleć warkoczyk i zwiąż go gumką.

4. Wszystkie włosy zaczesz na lewą stronę (tam, gdzie został zapleciony warkoczyk).

5. Zaczynając od włosów przy samym czole, wydziel drugie cienkie pasmo włosów po prawej stronie głowy.

6. Zapleć z nich warkoczyk do końca długości włosów i zwiąż go gumką.

7. Wszystkie włosy zwiąż gumką z lewej strony głowy (poniżej ucha) w ciasny kucyk.

8. Kucyk podziel na trzy równe części i zapleć z nich luźny warkocz. Końcówkę warkocza zwiąż gumką.

9. Warkocz spryskaj odrobinę lakierem do włosów, aby wygładzić odstające końcówki włosów.

10. Włosy zakręć wokół gumki u podstawy warkocza, tak aby powstał okrągły kok.

11. W trakcie zakręcania warkocza, przypinaj go wsuwkami, aby kok był trwały i dobrze się trzymał.

12. Końcówkę włosów schowaj do środka koka.

13. Całość utrwal lakierem.

Trzecia fryzura na bal karnawałowy – klasyczny gładki kok na wypełniaczu z warkoczem

Do wykonania tej fryzury potrzebujesz grzebienia, okrągłego wypełniacza do włosów, dwóch gumek i szpilek do włosów.

1. Za pomocą grzebienia rozczesz włosy i zrób wysoki kucyk na czubku głowy.

2. Kucyk zwiąż mocną gumką do włosów.

3. Przeciągnij włosy przez wypełniacz, tak aby znalazł się on na gumce u podstawy kucyka.

4. Przykryj wypełniacz dookoła włosami, by nie było go widać.

5. Załóż gumkę na włosy, które pokrywają wypełniacz.

6. Z włosów wystających spod gumki wydziel jedno wąskie pasmo (ok. 2-3 cm), pozostałe włosy owiń dookoła wypełniacza.

7. Z wydzielonego pasma zapleć warkoczyk i owiń go dookoła wypełniacza.

Reklama

8. Włosy wokół wypełniacza upnij szpilkami.