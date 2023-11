Platforma Netflix opublikowała zwiastun serialu "The Witcher", czyli "Wiedźmin". Trwająca dwie minuty zapowiedź szybko podzieliła fanów produkcji, choć czekano na nią długie miesiące! W internecie zawrzało, a wszystko przez Gerlata, czyli głównego bohatera powieści napisanej przez Andrzeja Sapkowskiego. Przeczytajcie pierwsze komentarze po zobaczeniu zwiastuna przez internautów. Zgadzacie się z nimi?

Opinie po zwiastunie "Wiedźmina"

Na całym świecie miliony osób pokochały sagę Andrzeja Sapkowskiego "Wiedźmin". Do tego stopnia, że w 2017 roku Netflix zapowiedział powstanie serialu o Gerlacie z Rivii. Z polsko-amerykańską produkcją wiązano wielkie nadzieje. Zatrudniono nawet kilku reżyserów, których zadaniem było wyprodukowanie najlepszego serialu.

Zdjęcia do "Wiedźmina" rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku na Węgrzech. Następnie w marcu 2019 roku ekipa filmowa udała się na Wyspy Kanaryjskie. Nie zabrakło też ujęć z Polski. Tu pracowano w kwietniu, a w maju zakończono wszystkie zdjęcia.

Platforma Netflix już udostępniła zwiastun serialu, który trwa dokładnie dwie minuty. Widzowie jak zawsze podzielili się na dwie drużyny. Nie wszystkim serial przypadł do gustu...

- Czy tylko dla mnie Wiedźmin tu jest, jakby to powiedzieć, za ładny? - Nie miałem wielkich oczekiwań po tej produkcji, myślałem, że jak każda dobra książka zostanie niedorobionym serialem/filmem ale po tej zapowiedzi jestem mile zaskoczony, ciekawe czy całość dotrzyma kroku - Omg... wyglada jak trzecioklasowy film fantasy włoskiej produkcji... - Mimo wybitnie mieszanych uczuć nie mogę się doczekać tego serialu. - Wizualnie jest fantastycznie. Momentami pięknie, momentami mrocznie. O scenariusz jeśli będzie się trzymał pierwowzoru można być spokojnym więc chyba tylko pozostaje czekać. - Straszna bieda, starsza - rozpisywali się fani na Twitterze Netflixa.

Poniżej prezentujemy zwiastun. Zgadzacie się z innymi widzami?

Kiedy premiera Wiedźmina?

Do tej pory Netflix nie podał jeszcze dokładnej premiery pierwszego odcinka serialu. Wiadomo jednak, że produkcję obejrzymy jeszcze w tym roku. Będzie to dokładnie 8 odcinków. W Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavil, Yennefer z Vengerbergu zagra Anya Chalotra a rola Ciri przypadła Frei Allan. Oprócz tego w serialu spotkamy jeszcze takie nazwiska jak m.in. Anna Shaffer, Joey Batey, Jodhi May, Adam Levy czy Maciej Musiał! Polski aktor zagra sir Lazlo.

Kim dokładnie jest Sir Lazlo? Tego niestety nie wiadomo. Postaci nie ma w książkach Andrzeja Sapkowskiego ani w grach firmy CD Projekt Red. W zwiastunie widzimy sir Lazlo stojącego za Ciri, która będzie uciekać z Cintry. Czy bohater grany przez Macieja Musiała jej pomoże? Wszystko na to wskazuje.

Zwiastun "Wiedźmina"

Plakat serialu