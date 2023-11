Już 17 listopada na Netfliksie pojawi się trzeci sezon długo wyczekiwanego serialu „The Crown” z nagrodzoną Oscarem Olivią Colman w roli królowej Elżbiety II.

W trzecim sezonie "The Crown" królowa Elżbieta (Olivia Colman) i jej rodzina walczą by sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającej się Wielkiej Brytanii. Od paranoi z czasów zimnej wojny, przez erę odrzutowców i wypraw w kosmos, przez entuzjazm lat 60. i pozostałości lat 70. - Elżbieta II i rodzina królewska muszą dostosować się do nowego, bardziej wyzwolonego, ale i bardziej burzliwego świata.

Zobaczcie główny zwiastun! Czekacie? My bardzo!

