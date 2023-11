Co wydarzy się w finale 10. sezonu "Przyjaciółek"? Nie zabraknie gorących emocji! Łukasz (Mikołaj Krawczyk) zdradził Dorotę (Agnieszka Sienkiewicz) z Matyldą (Katarzyna Glinka). Dorota opracowała plan zemsty na niewiernym mężu. Na początek wysyła do banku anonimowego maila, który rozpętał „burzę” wśród pracowników Łukasza - wszyscy dowiedzieli się, że miał romans z szefową. Następnie wyczyściła jego konta bankowe i pozrywała lokaty zostawiając męża bez środków do życia. Za pieniądze, które zabrała Łukaszowi kupiła sobie luksusowy samochód. Po burzliwym rozstaniu z mężem, zaczęła umawiać się na randki. Tak poznała przystojnego szefa Ingi (Małgorzata Socha), Adriana (Kamil Maćkowiak), z którym połączył ją gorący romans! W finałowym odcinku dziesiątego sezonu nastąpi niespodziewany zwrot akcji w życiu Dorotki. Okaże się, że Łukasz chce wrócić do niej i córki!

Co na to Dorota? Czy nadal zależy jej na mężu? Koniecznie zobaczcie scenę z finałowego, dwunastego odcinka! Emisja już w czwartek - 23 listopada, o godzinie 21:10 w Polsacie. Zobaczcie zwiastun!

To będzie odcinek pełen wrażeń!