Mimo tego para nie rozstała się i dla dobra dzieci próbowała ratować związek. Niestety w 158. odcinku małżeństwo Zuzy i Jaśka zwiśnie na włosku. Gdy Markiewicz oświadczy mężowi, że wyjeżdża służbowo, on zacznie podejrzewać, że chodzi o Chrisa! Zaproponuje jej więc, że pojedzie razem z nią, by "miło spędzić weekend".

- Nie byliśmy ostatnio dla siebie zbyt mili, więc równie dobrze może być to koszmarny weekend - powie Zuza. - Co w takim razie proponujesz? - spyta Jasiek - Jeśli cały czas chcesz mnie śledzić i sprawdzać, jeśli tak ma wyglądać nasze "sklejanie"... to po prostu rozstańmy się - odpowie Markiewicz.

Co na to Jasiek i czy para faktycznie się rozstanie? Dowiemy się w czwartek, 23 maja. A wy jak myślicie? Czy to koniec małżeństwa Zuzy?