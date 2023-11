1 z 4

Zuza, grana przez Anitę Sokołowską, ma wyjątkowo burzliwe życie w "Przyjaciółkach". W żadnym z sezonów serialu nie było jej dane wieść spokojnego życia - nieustannie musi walczyć bowiem z kolejnymi przeciwnościami losu. Gdy wydawało się, że już ułożyła sobie życie u boku Jaśka, założyła z nim rodzinę, to wyszło na jaw, że ma raka piersi. Zaczęła się wtedy ostra walka na śmierć i życie! Wygrana nie przyniosła jej jednak spokoju - Zuza dowiedziała się bowiem, że gdy leczyła się w USA, to Jasiek zdradził ją ze swoją wspólniczką! Ona potem sama zdradziła go ze swoim lekarzem. Para postanowiła sobie jednak wszystko wybaczyć, ale czy jej relacja przetrwa w 14. sezonie?