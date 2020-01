7 / 7

East News

Za to w finale: dramat Piotra (Piotr Jankowski). W kolejnym tygodniu Walawski postanowi przenieść się z dziećmi do nowego domu, na drugim końca miasta. Tuż przed przeprowadzką odwiedzi go jednak Marian Topolski (Krzysztof Paszkowski) – ojciec dziewczynki, której przeszczepiono nerkę od Moniki.

Chciałem podziękować... że się pan zgodził na pobranie organów od córki. Nigdy panu tego nie zapomnę... Ani moja Helenka.(…) Moja córka zawdzięcza panu życie...

A Piotr ulegnie na nowo emocjom...

...I po rozmowie z Topolskim nagle zniknie – ku przerażeniu Ewuni (Gabriela Ziembicka) oraz Kasi (Katarzyna Glinka).

- Porwali tatusia… Nie wrócił do domu. Nie odbiera telefonu… - Jak to nie wrócił? - Wyszedł godzinę temu... - Zostawił was samych? A dokąd poszedł? - Nie wiem. Mówił, że zaraz wróci…

Co wydarzy się dalej? Emisja „Barw szczęścia” jak zawsze od poniedziałku do piątku o godz. 20:10, tylko na antenie TVP2… Zapraszamy gorąco!