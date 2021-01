Joanna Opozda i Marieta Żukowska przez wakacje opóźniły nagrania do "Barw szczęścia"?! Mamy komentarz produkcji!

Pudelek.pl niedawno poinformował, że Joanna Opozda i Marieta Żukowska swoimi zagranicznymi wyjazdami sprawiły, że prace na planie serialu "Barwy szczęścia" musiały zostać przeorganizowane. Serwis powołał się na doniesienia jednego z pracowników serialu.

Zachowały się jak gwiazdeczki. Wyjechały sobie na egzotyczne wakacje, którymi chwaliły się na Instagramie, nie myśląc o innych. Tym bardziej że w umowie każdy aktor podpisuje zobowiązanie, że w czasie trwania zdjęć nie będzie wyjeżdżał za granicę. To standard w czasie Covida - właśnie po to, by nie stwarzać dodatkowych problemów produkcji i pozostałym kolegom. A co by było, gdyby zamknięto nagle granice i nie mogłyby wrócić do Polski wcale? Nie robi się takich rzeczy - miał zdradzić Pudelkowi pracownik produkcji serialu.